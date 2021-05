LittleBigPlanet, server offline dopo la comparsa di messaggi offensivi in-game

A quanto pare i server di LittleBigPlanet sono nuovamente sotto attacco: sono comparsi dei messaggi offensivi in-game e Sony ha pensato bene di mettere tutto offline finché la situazione non sarà chiara.

Non è la prima volta che succede: già a marzo i server di LittleBigPlanet sono andati offline per un sospetto attacco DDoS e può darsi che sia accaduta la stessa cosa nelle ultime ore.

"A causa della gravità dei recenti attacchi non abbiamo altra scelta che disattivare temporaneamente i server del gioco", hanno scritto gli sviluppatori di LittleBigPlanet.

"Non prendiamo questi attacchi alla leggera, in particolare per via del fatto che hanno come obiettivo gli utenti che fanno parte della nostra fedele community."

Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa situazione, che secondo alcuni nasce da una protesta da parte di giocatori convinti che il franchise sia stato in qualche modo maltrattato da Sony.