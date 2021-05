Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X|S a 60 fps, la patch 4.5 ha una data

Watch Dogs: Legion vedrà l'arrivo di un performance mode a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S con la patch 4.5, che ora ha una data ufficiale: l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 1 giugno.

Annunciata alcuni giorni fa, la nuova patch di Watch Dogs: Legion consentirà ai possessori di console di nuova generazione di approfittare di un frame rate raddoppiato rispetto ai 30 fps originali, a tutto vantaggio della fluidità dell'esperienza.

Non è tutto: l'aggiornamento introdurrà anche la possibilità di giocare online con gli amici in modalità cross-gen, il che significa che gli utenti PS5 potranno giocare con quelli PS4 e gli utenti Xbox Series X|S con quelli Xbox One.

Watch Dogs: Legion, la roadmap degli aggiornamenti.

La roadmap aggiornata di Watch Dogs: Legion indica l'inizio di luglio come periodo di lancio per l'espansione Bloodline, che vedrà anche il ritorno di Aiden Pearce e di Wrench.

Dopodiché ad agosto arriveranno due nuove modalità multiplayer competitive, Invasion ed Extraction, nonché l'atteso crossover con Assassin's Creed.