Sackboy di LittleBigPlanet è stato "licenziato" da Sony: non c'è più spazio per la mascotte nel logo

Realreadec ha infatti svelato che, nel logo di PlayStation Production mostrato al cinema prima del film di Until Dawn non viene più mostrato Sackboy.

Cosa è successo a Sackboy

Come potete vedere nella coppia di tweet poco sotto, realradec mostra il logo durante il film Gran Turismo del 2023 e sotto il logo recentemente mostrato con il film Until Dawn.

La differenza più netta è l'assenza di Sackboy in basso a destra. Non si tratta di una scelta casuale, ovviamente, e ci deve essere un motivo per cui Sony ha deciso di escluderlo dalla panoramica dei personaggi che rappresentano PlayStation.

Possiamo solo speculare, ma supponiamo che oramai Sony non veda Sackboy come una figura rilevante. Il pupazzo è nato nel 2008, con la pubblicazione di LittleBigPlanet di Media Molecule. La serie ha avuto abbastanza successo da far nascere due seguiti diretti, capitoli per PSP, PS Vita e alcuni spin-off, come il recente Sackboy: Una grande avventura per PS5 e PS4. La serie è passata in mano a Sumo Digital da tanti anni e Media Molecule si è dedicata nel frattempo ad altro (come Dreams, che ha però fallito).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pare credibile che Sackboy non abbia più la forza che aveva nella generazione PS3 e con l'arrivo di Astro Bot, nuova mascotte per tutte le età, è possibile che Sony abbia deciso che non ci sia più spazio per il pupazzo. Ripetiamo che queste sono perlopiù speculazioni.

Astro Bot stesso è in circolazione da anni e Team Asobi avevano già sbancato con Astro Bot Rescue Mission, prima del successo di Astro Bot per PS5.