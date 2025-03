Astro Bot è allegro e carino, ma inizialmente Team Asobi lo aveva reso macabro e Sony si è arrabbiata

Pare infatti che Team Asobi abbia dovuto riscrivere un po' di volte il videogioco per arrivare a questa versione e fare felice Sony.

Se dovessimo descrivere Astro Bot nel modo più semplice e rapido, affermeremmo che è un gioco adatto a tutte le età, con i suoi robot carini e simpatici. Inizialmente le cose però non erano proprio così.

Come è cambiato Astro Bot durante lo sviluppo

"La versione originale di Astro Bot è stata scritta nel maggio del 2021, quindi pochi mesi dopo l'inizio della prototipazione del gioco", ha dichiarato Nicolas Doucet, direttore dello studio e del gioco, durante un panel della GDC. "Siamo passati attraverso 23 iterazioni prima di mostrarlo ai vertici aziendali".

Una volta scelti tutti i dettagli, Astro Bot è stato presentato ai dirigenti di PlayStation usando termini come "gameplay allegro", "magia tecnologica" e "fascino traboccante, in termini di grafica, animazione, musica, eccetera - tutte cose che fanno sorridere la gente".

Doucet ritiene che, "in generale, la versione finale è molto simile alla versione iniziale". Non tutte le idee originali però sono state realizzate e una in particolare è stata modificata: il finale. Attenti però, oltre il video ci sono degli spoiler su alcuni dettagli della fase conclusiva del videogioco.

"Alla fine del gioco, Astro si sacrifica e, mentre scorrono i titoli di coda, volevamo creare un momento di lutto prima di ricostruire Astro", ha detto Doucet a proposito del piano originale del Team Asobi. L'idea iniziare era di decapitare completamente Astro. Alcune persone non hanno però affatto apprezzato l'idea di vedere il robottino mutilato e si sono arrabbiate con il team.

Doucet ritiene che tali persone avessero ragione. Dopo alcuni tentativi, il Team Asobi ha optato per un nuovo finale, con un "approccio più leggero e umoristico, in cui il giocatore sostituisce tutte le parti di Astro, trasmettendo comunque le giuste emozioni. La testa è sempre sul corpo di Astro", dice Doucet. "Ma è stato un dibattito interessante che ci ha fatto scoprire il nostro DNA", ha concluso.

Astro è notevole non solo per il suo stile, ovviamente, ma anche per la componente tecnica. È stato anche detto che Astro Bot sfrutta al massimo le capacità di PS5.