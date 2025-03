Il capo del team di Astro Bot dice che creare giochi piccoli è un bene per gli autori e gli acquirenti

Team Asobi è stata in grado di attirare l'attenzione del pubblico con un videogioco - Astro Bot - che sembra andare in controtendenza con le richieste dei videogiocatori moderni, ovvero con un titolo di dimensioni contenute.

Le parole del capo di Team Asobi

Durante un panel alla Game Developers Conference, Doucet ha parlato di come il pubblico dei videogiochi al giorno d'oggi tenda ad avere già diversi giochi fermi nel "backlog". Grazie all'ascesa della distribuzione digitale nell'ultimo decennio, e ai forti sconti offerti da Steam o Humble Bundle, i giocatori tendono ad acquistare diversi giochi a prezzo vantaggioso, senza però iniziarli immediatamente. Questo lascia poco spazio a nuovi giochi di grandi dimensioni. I giochi più piccoli, a suo dire, potrebbero invece avere maggiori possibilità di catturare l'attenzione del pubblico.

Doucet ha anche parlato dei vantaggi che gli sviluppatori possono trarre dalla realizzazione di giochi più piccoli. Poiché non devono creare un numero enorme di contenuti, gli sviluppatori hanno anche un maggiore controllo su ciò che stanno realizzando e su come lo realizzano perché possono lavorare sui dettagli. La conclusione di Doucet è che la realizzazione di giochi più piccoli e compatti va a vantaggio sia dei clienti che degli sviluppatori.

Parlando nello specifico di Astro Bot, Doucet afferma che il team non ha mai ragionato in termini di numero di ore. L'unico obiettivo era assicurarsi che il ritmo fosse adeguato e che tutti i livelli avessero la stessa qualità, invece di allungare il brodo solo per potersi assicurare al pubblico una durata maggiore.

Vi segnaliamo poi che Astro Bot è un successo, ma Team Asobi avevano già sbancato con Astro Bot Rescue Mission.