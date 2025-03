La batteria dei controller dura troppo poco? Sony ha un brevetto per risolvere il problema

I controller videoludici moderni possono essere molto interessanti, con tante funzioni di qualità. Pensiamo ad esempio al DualSense, con la vibrazione aptica, i grilletti adattivi, il microfono integrato e non solo. Il problema spesso è che le batterie non durano molto e continuare a ricaricare il dispositivo è un po' noioso.

Il brevetto del controller di Sony

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo brevetto denominato "Operation Device". Il brevetto riguarda un controller PlayStation dotato di "vari elementi fotovoltaici" sul suo alloggiamento e di un'area di stoccaggio che "accumula l'energia generata dagli elementi fotovoltaici", che a sua volta ricaricherà il dispositivo con l'energia solare.

Il brevetto del controller di Sony

Gli schemi forniti suggeriscono che gli elementi fotovoltaici saranno posizionati sulla metà superiore del controller (quella normalmente non coperta dalle mani), intorno agli stick analogici e ai diversi pulsanti. Il controller potrà quindi essere posizionato sotto la luce del sole per ricaricarsi.

Si tratta ovviamente di un brevetto e spesso i brevetti non si trasformano in un prodotto reale. Va anche detto che Sony potrebbe non voler realizzare un controller con elementi fotovoltaici poiché potrebbe costare troppo. Inoltre, questo potrebbe annullare la necessità di avere una base di ricarica e quindi diminuirebbe i guadagni di Sony.

Rimanendo in tema, Sony ha pubblicato un brevetto per un controller che può essere disegnato in ogni sua parte dal giocatore.