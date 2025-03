In GCC Pokémon Pocket arrivano i Pokémon cromatici, al centro dell'espansione Tripudio Splendente

Tutte le novità

The Pokémon Company ha svelato molte novità per GCC Pokémon Pocket, introducendo finalmente i Pokémon cromatici, insieme all'espansione "Tripudio Splendente", il tutto a partire dal 27 marzo 2025. Ma c'è anche altro, come la prima stagione competitiva.

Charizard sulla carta

L'espansione "Tripudio Splendente", di cui abbiamo visto il trailer, porta con sé quelllo che i fan considerano un verso tesore: le carte Pokémon cromatiche! Da Charizard-ex a Lucario-ex, passando per l'adorabile Pachirisu, sono carte che brillano di luce propria, con il formato digitale che le renderà ancora più belle e scintillanti. Per i veri appassionati, dal 1 aprile saranno disponibili anche uno sfondo e una copertina a tema Charizard cromatico per personalizzare la propria collezione.

Ma non finisce qui, perché "Tripudio Splendente" accoglierò anche Pokémon e Allenatori provenienti da Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, con illustrazioni mozzafiato di Tatsugiri, Sprigatito e Kissara.

Per celebrare l'arrivo di "Tripudio Splendente", dal 28 marzo al 27 aprile 2025, non perdetevi le esclusive missioni dedicate ai mazzi iniziali ex. Completando queste missioni, otterrete un Buono mazzo, scambiabile per uno dei nove mazzi iniziali disponibili. Una volta scelto il vostro mazzo, le 20 carte che lo compongono verranno aggiunte immediatamente alla vostra collezione.

Preparatevi anche a mettere alla prova le vostre abilità! La prima stagione competitiva del GCC Pokémon Pocket, basata su "Tripudio Splendente", inizierà il 28 marzo e terminerà il 27 aprile 2025. Affrontate giocatori di tutto il mondo con un livello di abilità simile al vostro e scalate le classifiche per dimostrare di essere i migliori. Al termine della stagione, riceverete un esclusivo emblema, che rifletterà il vostro rango finale, da sfoggiare sul vostro profilo.