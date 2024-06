Sony ha pubblicato un brevetto per un controller che può essere disegnato in ogni sua parte dal giocatore

I controller per videogiocare seguono spesso le stesse regole, in termini di forma, dimensione e posizionamento dei pulsanti. È una scelta logica così che la maggior parte delle persone sia in grado di usarli all'istante e in modo uniforme. Per alcuni però la forma classica dei controller è scomoda e vorrebbero avere soluzioni alternative.

I grandi editori hanno realizzato i propri controller per l'accessibilità, ma ora scopriamo un brevetto di PlayStation che permetterebbe di fare un ulteriore passo in avanti in tale direzione.