PlayStation Plus, annunciati i giochi “gratis” per PS4 e PS5 di luglio del tier Essential

Come da programma, oggi Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di luglio per tutti gli abbonati al tier Essential, inclusi anche quelli iscritti a Extra e Premium. Senza ulteriori indugi, vediamo la lista al completo:

Scopriamo i nuovi giochi di luglio del PS Plus

I nuovi giochi gratuiti per PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili per il download a partire dal primo martedì del mese prossimo, quindi dal 4 luglio. Se ancora non lo avete fatto, quindi, avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli offerti dal servizio a giugno. Facciamo una panoramica delle novità in arrivo.



Uno dei protagonisti di Borderlands 3

Borderlands 3 non ha bisogno di grandissime presentazioni. Si tratta del terzo capitolo della celebre serie looter shooter di Gearbox. Il gioco è uscito nel 2019 e successivamente è stato realizzato un upgrade specifico per sfruttare le potenzialità di PS5. Nel titolo vestiamo i panni di un Cacciatore della Cripta a scelta tra i vari personaggi disponibili, ognuno dotato di caratteristiche, poteri e abilità uniche, e viaggeremo tra vari pianeti ad armi spianate per affrontare orde di nemici e una setta chiamata "I figli della Cripta". Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Borderlands 3.

Proseguiamo con NHL 24, ovvero l'ultima iterazione della serie sportiva basata sull'hockey su ghiaccio di EA Sports. Come spiegato nella nostra recensione, pur non rappresentando l'evoluzione che si aspettavano i fan della serie, si tratta di un titolo ottimo per chi apprezza questo sport e ben bilanciato nel rapporto tra divertimento e simulazione, con tante modalità da affrontare e ulteriori rifiniture in termini di gameplay e grafica.

Gli astronauti di Among Us

Ultimo, ma non certo per importanza, Among Us è un gioco multiplayer dove i giocatori devono collaborare tra loro per riparare un'astronave e mettersi in salvo. Il problema è che uno di loro è in realtà un impostore, un assassino alieno che ha l'obiettivo di sterminare la ciurma senza farsi scoprire. Il gioco dopo un inizio in sordina è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, anche grazie alla popolarità raggiunta su Twitch. Ecco la nostra recensione.

Che ne pensate dei nuovi giochi in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus a luglio? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.