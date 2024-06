PlayStation Plus, i giochi di giugno: Streets of Rage 4, AEW: Fight Forever e SpongeBob

PlayStation Plus vede l'arrivo a giugno di tre nuovi giochi disponibili per tutti gli abbonati: Streets of Rage 4, AEW: Fight Forever e SpongeBob: The Cosmic Shake.

L'aggiornamento di giugno di PlayStation Plus dedicato a tutti gli abbonati al servizio Sony vede l'arrivo di tre nuovi giochi per PS4 e PS5, anche stavolta con una grande attenzione rispetto alla varietà delle esperienze: si va da un picchiaduro a scorrimento che si rifà ai classici per arrivare a un simulatore di wrestling, passando infine per un platform cartoonesco. Purtroppo si tratta di una selezione che i lettori di Multiplayer.it non sembrano aver particolarmente apprezzato: stando al nostro immancabile sondaggio, il 55% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei titoli di giugno, e il 23% si è detto poco soddisfatto, per un totale di feedback negativi pari al 78%: un record?

Streets of Rage 4 Nuovo capitolo di una saga storica, nata su Mega Drive negli anni '90, Streets of Rage 4 riprende le meccaniche tradizionali dei picchiaduro a scorrimento ma lo fa con un approccio moderno e uno stile cartoonesco che è quello tipico delle produzioni targate Dotemu e Lizardcube, firmato in questo caso dall'artista Ben Fiquet. La storia del gioco si svolge dieci anni dopo gli eventi del terzo episodio, quando i temibili gemelli Y, boss della criminalità organizzata, decidono di mettere le proprie grinfie sulla città di Wood Oak City ma si trovano a dover fare i conti con gli eroi di Streets of Rage, Axel Stone e Blaze Fielding, nonché con i nuovi guerrieri Cherry Bomb (figlia di Adam) e Floyd Hayes. Nell'ambito di una campagna discretamente corposa e ampiamente rigiocabile, piena di personaggi ed elementi da sbloccare oltre a diverse modalità in grado di offrire una sfida differente, Streets of Rage 4 ci mette a disposizione combattenti dal ricco repertorio di mosse, nonché una gran varietà di potenti boss da sconfiggere al termine di ogni livello, in solitaria o in cooperativa con gli amici. Axel prende a pugni dei criminali in Streets of Rage 4 Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Streets of Rage 4, ci troviamo di fronte a un accorato omaggio a un'epoca lontana, che non prova a rivoluzionare la formula che andava per la maggiore nelle sale giochi di trent'anni fa proprio per dimostrare quanto ancora sia attuale, solida e divertente nelle mani di chi è in grado di impiegarla al meglio.

AEW: Fight Forever Chi guardava ad AEW: Fight Forever con grande curiosità, per capire cosa sarebbero stati capaci di fare i ragazzi di Yuke's dopo l'addio alla serie WWE 2K, sarà rimasto certamente deluso dal risultato finale di un titolo tecnicamente datato, inevitabilmente figlio di uno sviluppo e di tempistiche tutt'altro che ideali per una produzione così ambiziosa; eppure, al contempo, divertente da giocare. Chris Jericho si prepara a far danni in AEW: Fight Forever È dunque con questo spirito che gli abbonati a PlayStation Plus potranno avvicinarsi alla prima trasposizione degli eventi della All Elite Wrestling, l'unica federazione di wrestling che offre una concreta alternativa rispetto agli show della WWE e che lo studio giapponese ha portato sullo schermo nella maniera più fedele possibile, con i suoi lottatori e i suoi peculiari eventi. Volete saperne di più prima di procedere al download? Ecco la nostra recensione di AEW: Fight Forever.

SpongeBob: The Cosmic Shake Ennesima trasposizione della celebre serie animata di Nickelodeon, SpongeBob: The Cosmic Shake vede SpongeBob e il suo amico Patrick alle prese con la comparsa di portali dimensionali che aprono passaggi verso nuovi mondi pieni di cose da scoprire e sfide con cui cimentarsi, ma che al contempo minacciano il tessuto stesso dell'universo. Una delle tante folli situazioni di SpongeBob: The Cosmic Shake Questo tipo di struttura ben si presta a mettere in scena situazioni molto diverse, con alcuni scenari particolarmente ispirati sul piano del design e sequenze platform assolutamente godibili, come abbiamo scritto nella recensione di SpongeBob: The Cosmic Shake. Peccato che l'esperienza si muova un po' fra alti e bassi, mostrando il fianco a qualche incertezza.