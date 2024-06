La demo di The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak con il prologo è disponibile su PlayStation e Switch

NIS America e Nihon Falcom hanno lanciato la demo di The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak su PS4 e Nintendo Switch, in vista del lancio in programma per il prossimo mese. Questa versione di prova gratuita permette di provare le prime ore dell'avventura.

Stando ai dettagli ufficiali, per la precisione la demo permette di giocare il prologo completo su Nintendo Switch e il primo capitolo su piattaforme PlayStation. Quanto basta per farsi un'idea sul duplice sistema di combattimento, sia a turni che in tempo reale a seconda dei gusti e incontrare i personaggi chiave della storia, come Van Ankride Agnés Claudel. Sarà possibile trasferire i dati di salvataggio della demo al gioco completo. In particolare nel caso della versione PS4 sarà possibile trasferirli alla versione nativa per PS5 (di cui al momento non è disponibile una demo dedicata).