L'esclusiva Xbox Contraband è ancora lontana: possibile posticipo interno nonostante test positivi

Presentato nel corso dell'Xbox Games Showcase 2021 come una delle prime esclusive annunciate per Xbox Series X|S, Contraband potrebbe essere ancora decisamente lontano, in seguito a un presunto posticipo interno deciso dal team Avalanche, che sta lavorando al gioco.

Non essendoci mai stata una data di uscita annunciata né un periodo definito è difficile parlare di posticipo, ma questo è quanto riporta il leaker Magg, che qualcosa l'ha pure azzeccato in tempi passati, cosa che lo rende quantomeno una voce da tenere in considerazione, sebbene da prendere comunque con le pinze.

In base a quanto riferito dal personaggio in questione, Avalanche avrebbe deciso di spostare l'uscita di Contraband al 2025 inoltrato, forse anche verso la fine dell'anno, sostenendo che, comunque, i test di gioco effettuati finora sono molto positivi e che il titolo risulta divertente e ben fatto.