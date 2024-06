Elden Ring: Shadow of the Erdtree farà provare nuovamente "il senso di scoperta" originale, per il director

In occasione delle recenti prove su Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il director Hidetaka Miyazaki è stato intervistato da PC Gamer e ha detto la sua sul recupero di alcuni elementi caratteristici del gioco originale all'interno dell'espansione, come il ritorno al "senso di scoperta" che ha caratterizzato l'esperienza del titolo principale.

Date anche le enormi dimensioni di questa espansione, che come riferito anche nel nostro recente provato su appena tre ore del gioco ha già mostrato una quantità di contenuti enormi, non dubitiamo che le nuove parti del mondo esplorabile possano richiamare quel senso di avventura senza confini provato inizialmente.

Considerando che Shadow of the Erdtree contiene 10 nuovi boss maggiori, oltre 100 armi e altri elementi inediti, è facile capire come abbia dimensioni del tutto simili a quelle di un vero e proprio gioco completo.