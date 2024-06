Elden Ring Shadow of the Erdtree è enorme: dettagli su dimensioni e caratteristiche emergono dalla prova

Nel caso non l'abbiate già fatto, correte a leggere il nostro provato in cui abbiamo descritto ben tre ore passate in compagnia di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , grazie a una sessione di test ufficiale organizzata da Bandai Namco sul nuovo gioco di FromSoftware che si prepara a raggiungere il mercato, con data di uscita fissata per il 21 giugno.

Oggi abbiamo pubblicato un nuovo articolo che riporta i dettagli della prova effettuata su Elden Ring: Shadow of the Erdtree , e quello che è emerso è che si tratta di un' espansione enorme , sia per quanto riguarda l'estensione che i suoi contenuti, con diversi dettagli sulle caratteristiche ora più chiari.

Tante nuove armi e meccaniche inedite

Come si conviene all'espansione di uno dei giochi più importanti di questi anni, Shadow of the Erdtree si presenta come un DLC davvero enorme: all'interno c'è spazio per 10 boss maggiori, alcuni boss minori e un'ampia serie di dungeon e ambientazioni da esplorare che espandono in maniera notevole il mondo di gioco e la lore di Elden Ring.

Una scena tratta da Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Tanto per avere un'idea dei contenuti aggiunti, nel DLC troviamo anche circa cento nuove armi, incluse otto nuove categorie, ognuna con specifiche variazioni, ovvero una quantità mai raggiunta prima da espansioni di questo tipo da parte del medesimo team, ma anche in linea con le dimensioni del gioco principale.

La nuova area esplorata nella prova era la Terra delle Ombre, caratterizzata da panorami molto affascinanti e con alcune specifiche caratteristiche: l'enorme albero che si staglia all'orizzonte è lo Scadutree, che ha una notevole importanza in questo nuovo frammento di gioco.

Questo albero si collega anche alle particolari rune dorate che si vedevano nel trailer della storia di Shadow of the Erdtree, e che segnalano le aree del mondo di gioco in cui Miquella ha sacrificato parti del suo corpo, lasciando delle tracce lungo il cammino. Queste parti possono essere raccolte e spese presso i luoghi di grazia per ottenere delle benedizioni dello Scadutree, le quali risultano fondamentali per avanzare nel gioco.

Queste infatti determinano dei potenziamenti sul proprio personaggio che ampliano considerevolmente le capacità di assorbire ed infliggere danni, tanto da diventare un elemento fondamentale per il bilanciamento, applicando una caratteristica nuova in questa espansione.