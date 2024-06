Il nuovo gioco di calcio UFL potrà presto essere provato gratis: annunciate le date della beta aperta

Non sappiamo ancora quali saranno i contenuti di preciso, ma il trailer annuncia che la beta sarà disponibile per PS5 e Xbox Series X|S , con la possibilità di provare UFL dal 7 al 9 giugno con orari ancora da precisare.

La beta aperta di UFL sarà disponibile dal 7 al 9 giugno 2024 , ovvero proprio questa settimana, da venerdì a domenica. Non c'è dunque molto tempo per poter giocare al titolo in questione, ma se siete presenti nel corso del fine settimana potrete comunque effettuare una prova approfondita del gioco.

Un nuovo gioco di calcio free-to-play

UFL è il nuovo gioco di calcio free-to-play in sviluppo presso il team Strikerz su Unreal Engine 5, e si tratta di un primo progetto da parte dello studio in questione.

L'ambizione alla base del gioco è notevole, ora si tratta di vedere come questa si traduce alla prova del controller.

Eugene Nashilov, il CEO di Strikerz, ha riferito che il principio base del gioco è il fatto di offrire una simulazione calcistica appassionante, dove a emergere siano soprattutto le abilità dei giocatori, nonostante il contesto free-to-play preveda l'ovvia presenza di microtransazioni e acquisti in-app di vario tipo.

Per questo motivo, il gioco viene definito "fair-to-play" dagli sviluppatori, in quanto dovrebbe avere un approccio quanto più possibile giusto e basato sulle effettive abilità dei partecipanti. Avremo dunque modo di vedere questi principi in azione a valutarne l'efficacia in questa prova fissata per il fine settimana.

Nel frattempo il gioco è stato rinviato nuovamente lo scorso dicembre, sposato dall'anno 2023 al 2024, ma ancora senza una data di uscita precisa.