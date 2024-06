ASUS ROG Strix XG27ACS, la recensione di un monitor da 27 pollici Quad HD economico e versatile

I pannelli LCD con risoluzione 1440p ad alto refresh non sono più richiesti come una volta. La concorrenza degli schermi 4K è diventata via via più agguerrita e i pannelli OLED sono ormai economicamente accessibili ed efficaci anche su PC. I nuovi modelli hanno risolto persino problematiche storiche come il fringing, un fenomeno che impedisce la corretta visualizzazione del testo a causa della forma dei sub-pixel di alcuni pannelli.

Design

Il design del ROG Strix XG27ACS non è particolarmente innovativo e si caratterizza per cornici sottili sui bordi, con il lato inferiore più spesso per ospitare il logo ROG. Non ci sono luci RGB, ma lo stand, solido e facile da montare, ha delle finiture in rosso e un incavo frontale, che funziona da supporto per uno smartphone (che possiamo ricaricare con la già discussa porta USB-C) e un foro piuttosto ampio per migliorare un minimo la gestione dei cavi. Sul retro, però, lo chassis in plastica ha come al solito alcuni dettagli tipici dei prodotti ROG, incluso il grande logo zigrinato, un joystick di navigazione e 4 tasti di selezione rapida per le opzioni.

Il design di ROG Strix XG27ACS è classico ma solido e curato

Il supporto offre molte regolazioni per rotazione e inclinazione, con 45 gradi di rotazione classica in entrambi i sensi e 90° di rotazione verticale, mentre in altezza abbiamo un margine di movimento di 12 cm. Volendo si può come al solito sostituire lo stand con il supporto per il montaggio a parete con standard VESA 100 x 100 mm. Nella confezione c'è poi anche l'elegante borsetta ROG, sempre molto utile per mettere da parte i cavi non utilizzati.