Ikea pagherà uno stipendio a dei giocatori per "lavorare" nel suo negozio virtuale in Roblox

Questi 10 giocatori saranno a tutti gli effetti dei dipendenti di Ikea all'interno di Roblox e guadagneranno 14,80 euro all'ora per operare in varie sezioni del negozio virtuale, tra showroom dei mobili e area Bistro, con la richiesta effettiva di "aiutare le persone a scegliere i mobili" o "servire le polpette".

Il lavoro virtuale in Roblox potrebbe essere l'occupazione del futuro, e qualcosa in questo strano senso si sta muovendo anche da parte di Ikea, che ha deciso di assumere dei giocatori e pagar loro uno stipendio orario per "lavorare" all'interno di un negozio virtuale su Roblox.

Un contratto niente male, ma con vari punti dubbi

Curiosamente, si tratta di una sorta di contratto piuttosto standard, considerando che i 14,8€ all'ora corrispondono al London Living Wage stabilito nel Regno Unito, superiore a quello minimo nazionale in tale paese.

Un'immagine del negozio virtuale Ikea in Roblox

Tuttavia, non sarà certo facile riuscire ad entrare a far parte dello staff Ikea in Roblox.

Tanto per cominciare, il problema principale sembra essere il fatto di dover essere residenti nel Regno Unito per partecipare alla selezione, cosa che già stringe alquanto il cerchio dei possibili candidati, oltre ad avere almeno 18 anni. In ogni caso, è curioso notare come sia stato anche aperto un sito apposito per il reclutamento del personale da applicare all'interno del negozio Ikea di Roblox.

Il form richiesto per prendere parte alla selezione contiene peraltro domande bizzarre tipo "Come vi sentite ad essere trasformati in pixel", cosa che ha quasi un tono inquietante. Sono anche previste promozioni e possibilità di carriera, anche se non è chiaro se queste si riflettano in variazioni nel trattamento economico.

Diversi elementi restano piuttosto oscuri, come la prevista durata dei turni, la durata del contratto stesso o altri dettagli su ciò che è effettivamente richiesto fare durante il lavoro all'interno di Roblox.

Resta misterioso, in effetti, anche il negozio stesso: Ikea sta evidentemente preparando il lancio di questo spazio virtuale in Roblox, forse protagonista di un gioco a sé stante nel metaverso del celebre titolo, ma non sappiamo in cosa consista. La community, peraltro, ha già manifestato perplessità su come questo possa influire su 3008, un celebre gioco di Roblox che fa chiaramente da parodia a Ikea.