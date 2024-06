GTA 6 avrà un nuovo trailer alla Summer Game Fest? Geoff Keighley porta brutte notizie al riguardo

Sebbene non ci sia una citazione specifica da parte di Keighley, il giornalista è stato interpellato da IGN al riguardo, affermando che non ci saranno trailer di GTA 6 nel corso della serata della Summer Game Fest, sostenendo peraltro di "abbassare notevolmente le aspettative", nel caso ci si aspettasse novità di questo calibro durante la serata del 7 giugno.

Ci saranno comunque novità molto interessanti su altri giochi

Dunque, per il momento abbiamo collezionato una serie di informazioni su cosa non ci sarà alla Summer Game Fest, in attesa ovviamente di scoprire cosa ci sia.

Piccolo in Dragon Ball: Sparking! Zero

Non ci saranno informazioni o materiali su GTA 6, e questo sembra certo, così come non sarà presente Kingdom Hearts 4, come riferito in precedenza.

Sembra peraltro non vi sia spazio nemmeno per The Wolf Among Us 2 e anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non sarà della festa, cosa che peraltro fa pensare a possibili novità distribuite nel corso dei prossimi mesi per i titoli in questione.

In ogni caso, sappiamo che ci sarà spazio per Dragon Ball Sparking! Zero, di cui potrebbe essere annunciata la data d'uscita, oltre anche a Monster Hunter Wilds e Kingdom Come: Deliverance 2, tra gli altri, tanto per menzionarne alcuni già confermati, dunque sarà comunque una serata molto ricca di novità.