Kingdom Hearts 4 sarà presente al Summer Game Fest? Ecco cos'ha detto Geoff Keighley

Geoff Keighley ha fondamentalmente detto che Kingdom Hearts 4 non sarà al Summer Game Fest, al fine di smorzare le aspettative dei tantissimi fan della serie Square Enix che attendono da parecchio di sapere qualcosa sul nuovo capitolo.

"La gente continua a chiedere di Kingdom Hearts, non so perché... Queste persone si preparano a rimanere deluse, ma voi potete continuare a sperare", ha spiegato il giornalista canadese, utilizzando però una combinazione di parole che per certi versi si presta alle interpretazioni.

La sensazione è che il lancio del prossimo episodio della serie Square Enix sia ancora molto distante, visto che un eventuale debutto nel corso di quest'anno avrebbe certamente tratto vantaggio da una presentazione al Summer Game Fest.