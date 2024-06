Non solo IA: Apple vuole migliorare Impostazioni, Centro di Controllo e molto altro ancora lato software

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, l'azienda prevede di rinnovare anche cose come le app Impostazioni per iOS e macOS, il Centro di Controllo, Messaggi, Mail e altro ancora.

L'Apple WWDC 2024 si avvicina e la compagnia di Cupertino di appresta ad annunciare tutte le sue grandi novità legate all'implementazione dell'IA in iOS 18. A quanto pare, però, l'evento non si limiterà a descrivere come l'intelligenza artificiale si integrerà con il nuovo sistema operativo.

Le novità per Impostazioni, Centro di Controllo, Messaggi e Mail

L'interfaccia di Siri

Modifiche software di questo tipo non sono novità secondarie. Come scrive lo stesso Gurman nella sua newsletter Power On, una nuova interfaccia utente delle Impostazioni più "pulita" significherà una migliore organizzazione e una ricerca migliorata. A quanto pare un simile rinnovamento arriverà anche all'app Impostazioni di Sistema su macOS, mentre Apple aggiornerà anche il Centro di Controllo: il menu a scorrimento delle impostazioni rapide in iOS vedrà l'introduzione di un nuovo widget per la musica e miglioramenti su come il sistema operativo con gli elettrodomestici smart. Gurman non ha dato molti dettagli, ma viste le problematiche dell'app Home non è difficile immaginare miglioramenti.

Ma non è tutto. Messaggi avrà una nuova funzione che permette di animare singole parole in un messaggio di testo, come già anticipava un rapporto di MacRumors di venerdì 31 maggio. Ci saranno poi anche nuove icone Tapback - le icone simili a emoji di reazione che appaiono quando si preme a lungo su un messaggio. In questo contesto di generale rinnovamento, è infine probabile che Apple apporti modifiche anche all'interfaccia utente di Foto e aggiorni l'app Mail con "diversi miglioramenti".

Il logo ufficiale di Apple WWDC 2024

Apple dovrebbe annunciare anche visionOS 2.0, con versioni native delle app proprietarie. Al momento, visionOS ha solo versioni per iPad delle app Apple come Home, Calendar, Podcasts e Pages. Gurman ha tuttavia ribadito che il principale focus di Apple alla WWDC 2024 sarà sull'IA e che alcune funzionalità arriveranno già questo autunno insieme ad iOS 18.

Tra quelle vociferate in passato per iOS citiamo la trascrizione vocale in tempo reale per le app Memo Vocali e Note, le emoji personalizzate create dall'IA e, soprattutto, un enorme aggiornamento di Siri, che a quanto pare potrà Con iOS 18 Siri avrà il potere di controllare tantissime app tramite intelligenza artificiale ed eseguire attività all'interno delle app stesse basandosi sull'analisi del dispositivo di ciò che stai facendo. Un po' come una via di mezzo tra il "Large Action Model" promesso da Rabbit e Clippy.

La WWDC 2024 è fissata per il 10 giugno: continuate a seguirci per scoprire cosa Apple ha in serbo per le sue novità riguardanti IA, iOS e macOS, mentre nei commenti fateci sapere quale funzione vi piacerebbe vedere su iOS 18.