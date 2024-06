La seconda stagione di Arcane ha una data di uscita su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di Arcane, l'eccellente serie animata basata su League of Legends: i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming a novembre.

Dopo il grande successo della prima stagione, che è valso ai produttori anche molteplici riconoscimenti, fra cui un Annie Award e un Critics Choice Award, i fan si chiedevano da tempo quando avrebbero potuto seguire nuovamente le vicende di Vi e Jinx.

"Niente resta morto per sempre", recita la locandina pubblicata da Netflix in occasione dell'annuncio, che potete ammirare qui sotto e che ritrae appunto Vi e Jinx in un abbraccio. "Arcane tornerà questo novembre."