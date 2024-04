Arcane Stagione 2: il finale sarà 'devastante', dice la doppiatrice di Jinx

La questione difficilmente può essere considerata spoiler, visto che l'attrice non dice assolutamente nulla di preciso, tranne il fatto che il finale della stagione colpirà duro, confermando peraltro che la sceneggiatura e del tutto completa e probabilmente anche il doppiaggio è a buon punto.

L'attrice ha parlato in gran parte ovviamente di Fallout, la nuova serie TV di Amazon disponibile da oggi su Prime Video nella quale interpreta il ruolo della protagonista, ma in un breve passaggio ha menzionato anche la Stagione 2 di Arcane, dove la Purnell torna a interpretare il suo ruolo di Jinx , uno dei personaggi principali della storia.

Durante una recente intervista a TechRadar, Ella Purnell ha avuto modo di parlare anche di Arcane Stagione 2 , riferendo che il finale in particolare sarà "devastante" , ovviamente senza però aggiungere alcun dettaglio preciso sulla questione per evitare spoiler.

Un finale ad alto tasso drammatico

Arcane, la locandina

"Cerco di ricordare tutto della Stagione 1 ma è stata più di due anni fa", ha detto la Purnell nella parte dell'intervista incentrata su Arcane, "Ultimamente sono tornata in studio per completare alcune parti di doppiaggio di copertura per il finale della Stagione 2", ha inoltre aggiunto, confermando dunque che questa parte della produzione sembra sia completa.

"E ho pianto", ha riferito, "e credo che anche altre persone piangeranno. È devastante e nessuno starà bene dopo averlo visto". Insomma, sembra proprio che il finale della Stagione 2 di Arcane colpisca duramente per il suo livello di drammaticità, cosa che d'altra parte è vera anche per quello della prima stagione, dunque non stupisce più di tanto.

Per quanto riguarda il lancio su Netflix, il mese d'uscita di Arcane: Stagione 2 è stato fissato per novembre 2024, dunque non manca proprio un'infinità, a questo punto. Nel frattempo, abbiamo visto il primo trailer che ha mostrato due nuovi personaggi.