Arcane, Stagione 2: Netflix svela il mese di uscita con un teaser trailer

Arcane, grande attesa per la seconda stagione

La prima stagione di Arcane è stata lanciata su Netflix a novembre del 2021, ottenendo fin da subito un enorme successo e ammaliando anche chi conosce poco o nulla dell'universo di League of Legends, grazie a una qualità tecnica incredibile e una trama appassionante, come potrete leggere nella nostra recensione di Arcane.

Al momento i dettagli sulla seconda stagione sono pochissimi. Supponiamo che continuerà la vicende delle due sorelle Vi e Jinx e degli altri personaggi dell'universo di League of Legends. Sappiamo che nel cast ritroveremo Silco, come confermato dal suo doppiatore. Per altre novità non ci resta che attendere.