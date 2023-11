Hogwarts Legacy: ecco il primo trailer della versione Nintendo Switch

Tramite il canale YouTube di Nintendo, Warner Bros. Games ha presentato un trailer di Hogwarts Legacy con le prime sequenze della versione Nintendo Switch, che potrete visualizzare nel player sottostante.

In grado di vendere oltre 15 milioni di copie a pochi mesi dal lancio, la magica avventura firmata Avalanche Software rappresenta senza dubbio uno dei giochi di maggior successo di questo ricco 2023 e la migliore trasposizione videoludica dell'universo di Harry Potter di sempre, come spiegato anche nella nostra recensione di Hogwarts Legacy. Finalmente dopo una lunga attesa il gioco sarà disponibile tra pochi giorni anche su Nintendo Switch, per la precisione dal 14 novembre 2023.