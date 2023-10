Hogwarts Legacy: svelato il peso della versione Nintendo Switch e della patch del day-one

Tramite la pagina di supporto ufficiale di Portkey Games, sono state svelate le dimensioni della versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy e della corposa patch che riceverà il gioco al lancio.

Nello specifico per quanto riguarda le edizioni fisiche i file di gioco sono contenuti nei 7 GB inclusi all'interno della cartuccia, ma saranno necessari 8GB di spazio per l'aggiornamento in programma al debutto del gioco nei negozi.

Per quanto riguarda le versioni digitali acquistate sull'eShop le dimensioni saranno di 15GB, inclusa la patch sopracitata.

In entrambi i casi, il peso complessivo lieviterà di altri 1,5 GB per ogni pacchetto lingua aggiuntivo scaricato. In ogni caso, questo dettaglio probabilmente interesserà a pochi dato, che l'italiano è incluso nelle lingue base, mentre quelle opzionali da scaricare a parte sono arabo, polacco, russo, coreano e cinese tradizionale e semplificato.