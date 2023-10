CRYMACHINA è disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

CRYMACHINA è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da FURYU e NIS America, che ci introduce ai personaggi e alla storia del gioco.

Nella nostra recensione di CRYMACHINA abbiamo parlato di come questo curioso action RPG shojo a sfondo sci-fi sia dotato di un bel sistema di combattimento e di un'ambientazione affascinante, ma soffra al contempo per via di valori produttivi non altissimi.