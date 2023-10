Crymachina, la recensione di un action RPG shojo con elementi sci-fi

L'unione di intenti tra FuRyu e Aquria è piuttosto particolare: entrambe giapponesi, una a Shibuya e l'altra a Yokohama, fanno parte di un tessuto ruolistico nipponico molto di nicchia, quel tipo di esperienze che negli anni '90 nemmeno ci pensava a varcare i confini dell'arcipelago. Magari avrete sentito Monark? O Crystar? Crymachina si inserisce in corsa, provando a dire la propria in un ecosistema di titoli ragazze-centrici mischiati a elementi sci-fi, tematiche fanta-religiose e un bel po' di psico-dramma sempre in agguato.

Quattro ragazze robot per te

Il character design di Crymachina, seppur non particolarmente innovativo, farà felici i fan delle eroine nipponiche un po' conturbanti

Crymachina è un prodotto che parte con un pugno in faccia non banale: malattie mortali, guerre, persone all'ospedale in bilico tra la vita e la morte. E poi tutto finisce e ci si risveglia nel futuro, duemila anni dopo, su una nave spaziale costruita per diventare una sorta di terreno di sopravvivenza per il genere umano. Qui, un gruppo di macchine con apparente coscienza umana si ritrova a dover fronteggiare un lungo e pericoloso percorso di ritorno alla piena umanità, ai veri sentimenti e alla comunicazione tra entità. Siamo a metà tra il metafisico e il religioso, con sovrastrutture che evocano figure bibliche e angeliche sotto forma di robot, balene volanti e ragazze con seni generosi: sin dai primi istanti, Crymachina nasconde sotto una coltre quasi fumettosa, vista e rivista, un terreno dal buon impatto emotivo, misterioso, affascinante, oscuro ma pulsante. Naoki Hisaya si è fatto, nel suo piccolo, un certo nome come scrittore nel campo dei giochi con protagoniste giovani ragazze, seppur meccaniche, e Crymachina non è da meno del suo estro.

La lotta di queste ragazze macchine per tornare "umane", capace di mettere la parola fine alla guerra civile sorta tra i Deus Ex Machina della nave Eden, diventa un viaggio alla scoperta della loro essenza, del loro travaglio e della sofferenza di chi prima di loro ha sofferto enormemente prima di perdere la vita. Il messaggio intriso tra le righe dei tanti dialoghi è chiaro e affonda le unghie in una visione piuttosto fosca dell'avvenire umano, forse maturata dopo i più recenti avvenimenti socio-politici mondiali: all'interno di questo oblio gassoso troviamo però la speranza, la classica luce in fondo che brillerà solo per chi combatterà per raggiungerla. Combattere sì, ma come?