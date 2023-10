Steam Deck: stimate vendite per 3-4 milioni di unità

Quanto ha venduto Steam Deck ? Difficile dirlo, visto che Valve non ha mai svelato pubblicamente i numeri del suo ibrido tra una console portatile e un PC. Comunque sia, GameDiscoverCo ha provato a fare i conti partendo dai dati esistenti, stimando vendite per circa 3-4 milioni di unità .

I dati

Quanto ha venduto Steam Deck?

Le informazioni su Steam Deck sono molto frammentarie. A ottobre 2022, David Edmundson di KDE, la comunità open source che ha creato l'interfaccia desktop usata in SteamOS, parlò di 1 milione di Steam Deck vendute.

Simon Carless, fondatore di GameDiscoverCo, ha parlato di vendite per almeno 2,5 milioni di unità nel caso in cui Steam Deck fosse riuscito a mantenere gli stessi ritmi fino a ottobre 2023. Altro dato indiretto usato da Carless è quello dei download di Aperture Desk Job, titolo pensato espressamente per evidenziare le caratteristiche di Steam Deck. Attualmente il gioco, gratuito, è nelle librerie di 2,9 milioni di utenti.

Naturalmente quest'ultimo dato ha due problemi di fondo: non tutti i possessori di Steam Deck hanno scaricato Aperture Desk Job; il gioco è scaricabile anche da chi non possiede Steam Deck.

Aperture Desk Job è il gioco perfetto per provare Steam Deck

Comunque sia, incrociando i vari dati, Carless ha stimato vendite per Steam Deck di 3-4 milioni di unità. La sua analisi è in linea con quella della compagnia Omdia, secondo cui Steam Deck avrebbe superato i 3 milioni di unità vendute nel corso del 2023.

Altro dato interessante si può ricavare dal sondaggio hardware di Steam, dove possiamo apprendere che lo 0,7% dei giocatori usa SteamOS Holo con il processore grafico AMD Van Gogh, ossia la configurazione di Steam Deck. Considerando che nel 2021 Steam aveva 132 milioni di utenti attivi mensilmente, nel frattempo aumentati, come dimostrato dal recordo di utenti attivi contemporaneamente fatto segnare a gennaio 2023, la stima di GameDiscoverCo diventa ancora più realistica.

Da specificare comunque che le stime di GameDiscoverCo sono sempre dati non ufficiali e che quindi vanno presi come tali.