Cyberpunk 2077: patch 2.02 annunciata, renderà il gioco più stabile

CD Projekt Red ha annunciato la patch 2.02 di Cyberpunk 2077 , valida anche per l'espansione Phantom Liberty. Non ha svelato la data di lancio, ma ha parlato di una pubblicazione imminente. Si parla di un aggiornamento di stabilità , ossia che andrà a risolvere alcuni dei bug residui.

Scaricare la patch 2.02

Come sempre, Steam e GOG scaricheranno in automatico la patch non appena sarà disponibile. Lo stesso avverrà per le altre versioni, sulle relative piattaforma.

Insomma, nonostante l'arrivo della versione 2.0 e di Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 ha ancora bisogno di qualche ritocco. CD Projekt Red ha già svelato che è finito il tempo degli aggiornamenti maggiori, ma a questo punto vanno bene anche questi che finiscono di pulire l'esperienza di gioco dai molti problemi del lancio, avvenuto a fine 2020.