Servizi in abbonamento videoludici: giro d'affari per 22 miliardi di dollari entro il 2027

Stando a un resoconto pubblicato dalla compagnia di analisi Omdia, redatto dall'analista George Jijiashvili, i servizi in abbonamento videoludici come Game Pass e PlayStation Plus raggiungeranno un giro d'affari di 22 milardi di dollari annui entro il 2027. Attualmente lo stesso gira intorno ai 16 miliardi di dollari.

Il rapporto divide il mercato degli abbonamenti in otto segmenti, che includono abbonamenti in gioco, cloud gaming e accesso alle piattaforme. Al suo interno si può leggere che: "Gli abbonamenti si sono evoluti in una strategia fondamentale per le principali aziende di videogiochi, che sempre più mettono l'accento sull'estenzione di funzioni, contenuti esclusivi e accessibilità multipiattaforma. Tuttavia, il ruolo degli abbonamenti come modello di business principale rimane non dimostrato. Nonostante offrano un'esperienza conveniente e amica dell'utente, il sostentamento dello sviluppo di giochi di successo all'interno di questo modello solleva difficili questioni finanziarie. Ciò sottolinea ulteriormente la nostra convinzione che, mentre gli abbonamenti continueranno a crescere, non diventeranno il modello di business dominante per i videogiochi, ma piuttosto integreranno una variegata gamma di approcci di monetizzazione."