Marvel's Spider-Man 2: Insomniac Games discute del prezzo in rapporto alla durata

Bryan Intihar, il creative director di Insomniac Games, ha discusso dell'annosa questione del prezzo in rapporto alla durata dei videogiochi, e in particolare di Marvel's Spider-Man 2, durante un'intervista con la BBC.

Come di certo saprete Marvel's Spider-Man 2 come le altre esclusive PlayStation e buona parte dei tripla A viene venduto al prezzo standard di 79,99 euro. Per quanto riguarda la durata, le stime di IGN affermano che andando molto spediti è possibile arrivare ai titoli di coda in 18 ore, mentre per ottenere il 100% di completamento e l'ambito trofeo di Platino sono necessarie tra le 25 e le 30 ore. Numeri sostanzialmente in linea con il primo capitolo della serie.

Ma è davvero importante che un gioco duri un determinato numero di ore in rapporto all'esborso economico? Per Intihar la questione è differente, con Inomniac Games che si è prefissata l'obiettivo di realizzare un gioco di qualità in grado di soddisfare pienamente il consumatore, a prescindere dal numero di ore necessarie per completarlo.

"Per noi si tratta di un'esperienza che vogliamo offrire con la qualità che vogliamo ottenere", ha detto Intihar di Insomniac alla BBC. "Ovviamente, pensiamo anche a cose come "ehi, qualcuno sta per spendere tutti questi soldi per un gioco", quindi vogliamo dargli un'esperienza che ne valga la pena".

"Il nostro compito è fare in modo che il cliente senta che, a prescindere dalla durata, valga la pena spendere quei soldi, che valga l'investimento".