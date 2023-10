Marvel's Spider-Man 2 riceverà New Game+ e mission replay in un prossimo aggiornamento

Come spiegato da James Stevenson, sviluppatori di Insomniac Games, il team sta lavorando a tale opzione , ma verrà aggiunta solo in un secondo momento, attraverso un aggiornamento.

Marvel's Spider-Man 2 è in arrivo il 20 ottobre 2023 e mancano dunque ormai solo pochi giorni al lancio della nuova esclusiva PS5. Tra le domande diventate tipiche c'è anche il fatto se sia presente la modalità New Game+, diventata un elemento importante per garantire una certa rigiocabilità ai titoli single player, ma questa non sarà all'interno del pacchetto al lancio.

In base a una risposta fornita da uno sviluppatore Insomniac su X, possiamo pensare che Marvel's Spider-Man 2 avrà una modalità New Game Plus, o "Nuova Partita+" che verrà aggiunta in un prossimo aggiornamento , ma non sarà presente al lancio.

New Game Plus e replay mission in arrivo

La cosa non stupisce più di tanto, considerando che una soluzione simile è stata adottata anche per i capitoli precedenti della serie. In base a quanto riferito da Stevenson, il team sta lavorando a New Game Plus e anche alla possibilità di rigiocare le missioni della campagna.



Alla domanda sulla presenza delle due opzioni al lancio, Stevenson ha risposto "No, stiamo lavorando a un aggiornamento per queste caratteristiche ma non saranno presenti al day one". Ci sarà dunque da aspettare i prossimi update per ottenere tali opzioni, che verranno aggiunte successivamente.

Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 pubblicata ieri e il fatto che il gioco abbia ricevuto voti stellari dalla stampa internazionale, fino a questo momento.