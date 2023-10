Marvel's Spider-Man 2: i voti della stampa internazionale sono stellari

Alle 16:00 di oggi è scaduto l'embargo sulle recensioni di Marvel's Spider-Man 2 e dunque possiamo scoprire come ha accolto la critica internazionale la nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales in esclusiva per PS5. Il verdetto? Assolutamente positivo, con molte testate che hanno premiato l'ultima fatica di Insomniac Games con voti molto alti e anche alcuni "perfect score".

Prima di passare in rassegna le valutazioni assegnate dalle principali testate estere vi suggeriamo, se già non lo avete fatto, di leggere la recensione di Marvel's Spider-Man 2 di Multiplayer.it.