Marvel's Spider-Man 2: nuove immagini spettacolari per il gioco in esclusiva su PS5

Oggi è il giorno della recensione di Marvel's Spider-Man 2, e per l'occasione Sony e Insomniac hanno anche diffuso una serie di nuove immagini per l'attesa esclusiva per PS5, che si dimostrano decisamente spettacolari nel ritrarre varie scene.

Dentro troviamo un po' di tutto, da momenti d'azione a inquadrature su vari personaggi compresi l'immancabile Venom, Peter Parker e Miles Morales, MJ e tanti altri, come potete vedere raccolto nella galleria riportata qui sotto.

Si tratta soprattutto di bullshot, ovvero non veri e propri screenshot tratti dal gameplay, che potete comunque vedere raccolti all'interno della galleria dedicata.

In ogni caso, sono una buona testimonianza della qualità raggiunta da Insomniac nella modellazione 3D dei personaggi e delle ambientazioni, per questo seguito che si presenta come una versione potenziata dell'originale in ogni direzione.