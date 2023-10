Marvel's Spider-Man 2, il trailer di lancio dell'attesa esclusiva PlayStation

Dopo il trailer cinematografico con Venom, Marvel's Spider-Man 2 offre in questo caso un'entusiasmante panoramica dei personaggi e delle vicende che avremo modo di sperimentare all'interno di una campagna che si preannuncia davvero coinvolgente, e in cui non mancheranno le sorprese.

Marvel's Spider-Man 2 si mostra con uno spettacolare trailer di lancio per celebrare l'ormai imminente uscita dell'attesa esclusiva PlayStation , che come sappiamo sarà disponibile nei negozi a partire dal 20 ottobre, solo su PS5.

Il gioco che salverà il Natale

Alla luce degli straordinari numeri macinati dai primi due episodi della serie, non c'è dubbio che Marvel's Spider-Man 2 si ponga come il titolo su cui Sony fa affidamento per chiudere in bellezza questo 2023, puntando a superare le vendite totalizzate finora.

Un obiettivo ambizioso ma senz'altro alla portata di Insomniac Games, che ha dato prova in più occasioni di avere il talento e l'esperienza necessari per confezionare esperienze single player di grandissimo spessore e qualità, capaci di catturare l'attenzione del grande pubblico.