Lords of the Fallen: crossplay disattivato finché i problemi non saranno risolti

Hexworks ha annunciato di aver disattivato il crossplay del recentissimo Lords of the Fallen , perché causa dei grossi problemi di performance. La caratteristica ritornerà quando le criticità saranno risolte.

Successo nonostante le critiche

Lords of the Fallen sta avendo un buon successo, nonostante le critiche

A convincere Hexworks che la via della disattivazione del crossplay era quella da prendere sono state le numerosissime segnalazioni di problemi. Comunque sia rimane possibile giocare con utenti che possiedono il gioco sulla stessa piattaforma.

Hexworks: "Dando seguito ai feedback dei giocatori, stiamo lavorando con i nostri partner di Redpoint ed Epic Games per migliorare le funzionalità di crossplay. Nel frattempo questa caratteristica è stata temporaneamente disattivata e lo sarà finché non sarà ottimizzata. Le modalità Co-op e PvP multigiocatore rimangono attive sulla vostra piattaforma."

Insomma, il crossplay di Lords of the Fallen tornerà, anche se non è ancora possibile sapere quando. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra recensione per avere altri dettagli sul gioco.