Marvel's Spider-Man 2, nuovo trailer cinematografico mostra Venom e tanto altro

Marvel's Spider-Man 2 si presenta con un nuovo, spettacolare trailer cinematografico in cui vediamo in azione Venom , ma non solo: Peter e Miles affrontano il potente avversario in alcune sequenze, ma ce ne sono altre in cui i due protagonisti attraversano un momento di crisi.

Binomio perfetto

Il video conferma che Peter e Miles nell'universo videoludico Sony si muovono in assoluta sintonia, una condizione che però immaginiamo bisognerà raggiungere nel corso di una campagna complessa dal punto di vista narrativo, in cui non mancheranno situazioni difficili in particolare per lo Spider-Man originale.

Sappiamo infatti che, esattamente come nei fumetti e nei film, Peter per un certo periodo indosserà il simbionte alieno e verrà sopraffatto dalle maggiori abilità che gli conferisce, per poi rendersi conto in qualche modo che questo potere lo sta cambiando in peggio e proverà finalmente a reagire.

In attesa delle recensioni, che arriveranno il 16 ottobre, avete letto il nostro provato di Marvel's Spider-Man 2?