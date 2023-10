PS5: bundle con Marvel's Spider-Man 2 annunciato ufficialmente con data d'uscita

Sony Interactive Entertainment ha svelato in via ufficiale il bundle di PS5 con Marvel's Spider-Man 2, che tutti ci aspettavamo ma che ora ha anche una data d'uscita fissata, ovvero la stessa del gioco: il 20 ottobre 2023 anche in Italia.

Si tratta di un pacchetto contenente una PS5 Standard, ovvero il modello classico con lettore ottico, e una copia di Marvel's Spider-Man 2 in versione digitale. Sembra infatti che il gioco incluso nel bundle non sia in formato fisico ma si tratti di un codice per eseguire il download da PlayStation Store.

Come riportato nel messaggio pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation Italia, il tutto sarà disponibile dal 20 ottobre presso vari rivenditori, nello stesso giorno in cui uscirà Marvel's Spider-Man 2, dunque.