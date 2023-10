Ion Fury: Aftershock, l'espansione è disponibile da oggi, praticamente a sorpresa

Aftershock è peraltro disponibile con uno sconto di lancio del 10% rispetto al prezzo standard, a 13,49 euro per quanto riguarda il pacchetto aggiuntivo, mentre c'è un'interessante offerta a sconto del 47% se si acquista l'intero pacchetto tra gioco originale ed espansione, che viene in totale 21,13 euro al momento.

Ion Fury: Aftershock rilancia anche l'originale

Ion Fury, uno screenshot del gioco

Ion Fury: Aftershock porta avanti la storia del gioco principale con Shelly Harrison che si ritrova coinvolta subito in un'altra avventura, dopo aver sconfitto Heskel. Nemmeno il tempo di festeggiare che si ritrova nuovamente invischiata in una missione decisamente impegnativa.

Heskel pare sia tornato, dotato peraltro di una mostruosa macchina volante. La protagonista si lancia subito all'inseguimento ma deve affrontare numerose nuove minacce attraverso ulteriori livelli prima di arrivare a un nuovo scontro finale (forse) con l'acerrimo nemico.

L'espansione introduce una nuova modalità Arrange, in grado di rendere fresca anche l'esperienza del gioco principale nel caso in cui si sia già giocato, rendendo questa espansione un ottimo moto per tornare in azione nel mondo di Ion Fury. Nel frattempo, non ci sono ancora informazioni precise sull'arrivo delle versioni console, ma dovrebbero seguire a breve.