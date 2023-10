Wrath: Aeon of Ruin, data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

In occasione del Realms Deep 2023, l'editore 3D Realms ha pubblicato un nuovo trailer di Wrath: Aeon of Ruin per annunciarne la data d'uscita ufficiale: 27 febbraio 2024. Considerando che il gioco è disponibile in accesso anticipato dal 22 novembre 2019, si tratta di una buona notizia per chi stava aspettando la versione definitiva già da un bel po' di tempo.

Il trailer

Il video è anche un ottimo modo per vedere in azione la versione semi definitiva del gioco, che nel corso degli anni è stato limato e sistemato in ogni aspetto, oltre che arricchito di contenuti.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona che guarda ai classici del passato come i Quake. In effetti è mosso proprio dal motore del primo capitolo della serie di id Software. Quindi aspettatevi un gameplay ad altissima velocità. Del resto l'obiettivo degli sviluppatori è di riprendere i vari DOOM, QUAKE, DUKE NUKEM 3D, BLOOD, UNREAL ed HEXEN per traghettarli nel 21 secolo.

Il giocatore veste i panni dell'Outlander, cui tal Shepherd of Wayward Souls affida il compito di uccidere i Guardiani del vecchio mondo sopravvissuti. Facile a dirsi, visto che dispongono di un esercito di demoni e mostri sanguinari.

Il Realms Deep è un grande evento per gli appassionati dei cosiddetti boomer shooter, tra annunci come quelli della versione HD di Dusk, lanci di demo come quella di Phantom Fury e arrivo di espansioni come quella di Ion Fury: Aftershock.