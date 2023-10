Phantom Fury: demo disponibile su Steam

La demo di Phantom Fury è stata lanciata in occasione del Realms Deep, l'evento dedicato ai giochi di 3D Realms e non solo. Durante l'evento è stato mostrato anche un video di 13 minuti circa, tratto proprio dalla versione dimostrativa.

In Phantom Fury i giocatori torneranno a indossare i panni di Shelly "Bombshell" Harrison, dopo i fatti di Ion Fury. Uscita dal coma in cui era finita combattendo con Jadus Heskel, Shelly dovrà viaggiare in lungo e in largo lungo gli Stati Uniti, spargendo morte e distruzione mentre cerca di trovare il Demon Core, un potente manufatto in grado di ribaltare l'ordine mondiale.

Per scaricare la demo di Phantom Fury, andate sulla pagina Steam del gioco.