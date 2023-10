Sword Art Online: Last Recollection, vediamo il video animato d'apertura

Il video animato d'apertura di Sword Art Online: Last Recollection è visibile qui sotto, come da tradizione pubblicato da Bandai Namco in anticipo rispetto alla data d'uscita, fissata invece per il 6 ottobre 2023 su PC e console.

Anche in questo caso, il trailer è una sorta di videoclip musicale, cosa comune alle animazioni d'apertura per la serie in questione e diventati col tempo una tradizione immancabile per il publisher, come elementi promozionali strettamente legati al lancio dei vari capitoli.

Il video è animato dallo studio A-1 Pictures e presenta il tema principale della colonna sonora di Sword Art Online: Last Recollection.