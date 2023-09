Sword Art Online: Last Recollection, annunciata una demo per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One

Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di una demo gratuita per Sword Art Online: Last Recollection durante il Tokyo Game Show 2023. Sarà disponibile a partire da martedì 26 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra la sequenza animata di apertura del gioco, che potrete visualizzare nel player all'interno della notizia.

Questa versione di prova permetterà di giocare le fasi iniziali della nuova avventura di Kirito e compagni, con la possibilità inoltre di trasferire i dati di salvataggio al gioco completo se deciderete di acquistarlo.

A tal proposito vi ricordiamo che Sword Art Online: Last Recollection sarà disponibile su tutte le piattaforme sopracitate e PC via Steam a partire dal 6 ottobre 2023.