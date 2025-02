SWORD ART ONLINE Last Recollection per PS5 è in sconto su Amazon

Il gioco SWORD ART ONLINE Last Recollection per PlayStation 5 è ora disponibile su Amazon a 24,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, con un risparmio del 64%. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Acquistando su Amazon, avrai spedizione gratuita per clienti Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna . Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, assicurando massima affidabilità e garanzia.

Un'avventura inedita nel mondo di SAO

SWORD ART ONLINE Last Recollection porta su PS5 un'avventura alternativa, in cui Kirito, Eugeo e i loro alleati affrontano un destino diverso nella guerra di Underworld. Il titolo è un must per i fan della saga, con un cast ricco di personaggi provenienti dalle stagioni passate dell'anime.

Grazie a un sistema di combattimento rinnovato, potrai sfidare celebri avversari della serie con nuove meccaniche e azioni cooperative. Il gioco celebra il decimo anniversario di SAO, offrendo ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti più emozionanti della saga con grafica migliorata e nuove modalità di gioco.