Avviato il precaricamento di Kingdom Come: Deliverance 2 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Warhorse Studios ha annunciato la disponibilità del precaricamento di Kingdom Come: Deliverance 2 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, in previsione del lancio che avverrà domani 4 febbraio 2025 alle ore 17:00. Per la precisione, Steam (quindi parliamo della versione PC) vi chiederà di scaricare 81,41 GB di dati , in attesa di sbloccare l'installazione al momento della disponibilità effettiva del gioco. Insomma, se volete giocare da subito dovete decisamente mettere al lavoro la vostra linea internet.

Un gioco atteso

Naturalmente per poter precaricare Kingdom Come: Deliverance 2 dovete averlo prenotato. Il gioco è disponibile in edizione standard, dal prezzo di 59,99 euro (PC) o 69,99 euro (console), o in edizione Gold al prezzo di 79,99 euro (PC) o 89,99 euro (console). L'edizione Gold comprende nel prezzo tre espansioni di prossima pubblicazione e gli Shield of Season Passing, ossia i contenuti dell'Expansion Pass.

Per il resto, se volete avere più informazioni in merito al gioco, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2, in cui abbiamo scritto "Se cercate un'esperienza come nessun'altra, in grado di occuparvi per cinquanta grasse ore, oltretutto facilmente estendibili a duecento, Kingdome Come Deliverance II è il gioco che non può mancare nella vostra collezione.".