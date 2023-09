Resident Evil Village per iPhone e iPad: data di uscita, prezzi e demo annunciati da Capcom

Capcom ha annunciato durante il Tokyo Game Show 2023 la data di uscita della versione iPhone e iPad di Resident Evil Village. Sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2023, con il gioco base che verrà venduto a 4.990 yen (circa 31,5 euro), mentre l'espansione "Winters Expansion" sarà acquistabile a parte al costo di 2.000 yen (12,5 euro).

L'app sarà disponibile gratuitamente sull'App Store di Apple e permetterà di provare le fasi iniziali dell'oscura avventura di Capcom senza pagare nulla, come una sorta di demo.

Ricordiamo inoltre che sono attualmente in sviluppo anche le versioni iPhone, iPad e Mac di Resident Evil 4 Remake, con il lancio che avverrà nel corso del 2023. In questo caso il gioco base verrà venduto al prezzo di 7.990 yen (50,5 euro), mentre Separate Ways, il DLC con protagonista Ada Wong, sarà acquistabile per 1.000 yen (6,32 euro).