Millennia: abbiamo messo le mani sul nuovo 4X di Paradox!

Paradox ha un problema: è l'unica azienda i cui videogiochi andrebbero presentati più con una lunga chiacchierata, che lasciandoti giocare per mezz'ora come è accaduto a noi. Abbiamo, infatti, provato Millennia con grande piacere, ma nello stesso lasso di tempo avremmo senza dubbio appreso di più sedendoci a un tavolo con gli sviluppatori. Loro ci hanno supportato, ci hanno aiutato a capire il gioco lungo questi trenta minuti di gameplay a disposizione, ma se questo lasso di tempo è bastato per avere un'idea di massima dell'esperienza, ma non ne abbiamo visto l'ingrediente segreto, quello che lo dovrebbe rendere diverso dagli altri e imprescindibile per gli amanti del genere. In altre parole: cosa rende Millennia speciale?

Tre padri nobili

Millennia: l'interfaccia a prima vista è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un gioco simile

La prima risposta valida al momento è il suo pedigree. Millennia ha tre padri nobili: Rob Fermier, Ian Fischer e Brian Sousa. Fermier ha lavorato a cosette come System Shock, Orcs Must Die!; Fischer è l'uomo che dobbiamo ringraziare per il fantastico Age of Mithology, ma naturalmente ha all'attivo un'altra dozzina di classici come diversi Age of Empire; Sousa è invece l'artista del gruppo e nel suo passato c'è tanta, tantissima Blizzard. Da un tris d'esperti così, ti aspetti qualcosa che sia in qualche modo fuori dal comune, specialmente se l'obiettivo è realizzare un 4X ad ambientazione storica/terrestre, alla Civilization, tanto per capirci. Sono passati 22 anni e il gioco Sid Meier ancora non si batte e non sono mai mancati gli sfidanti: l'ultimo in ordine cronologico è stato Humankind di Sega e Amplitude.

Proprio da quel gioco, Millennia riprende la divisione draconiana delle ere che in questo caso porta con sé diverse sorprese. Ci chiedevamo cosa rende speciale Millennia, no? Ecco, la seconda risposta valida sono proprio queste ere che potranno sia ripercorrere fedelmente la storia umana, sia imboccare strade decisamente fantastiche. Il gioco ripercorrerà a grandi linee 10.000 anni di storia, dall'epoca dei nomadi fino ai primi viaggi spaziali; ogni epoca avrà dei suoi obiettivi che una volta raggiunti ci permetteranno di selezionare la successiva. Potremo procedere come scritto sui libri, passare per esempio dall'età del bronzo e procedere fino a quella dell'informazione, ma in alcune situazioni avremo anche accesso a particolari ere che riscriveranno a tutti gli effetti la nostra storia. Per esempio, e se il motore a combustione non avesse mai preso piede per diversi motivi e l'umanità avesse continuato ad evolversi puntando tutto sul vapore? Avremmo avuto una sorta di epoca Vittoriana perenne, praticamente l'ambientazione di Dishonored. Millennia offrirà diverse varianti immaginarie, alcune che porteranno verso periodi di prosperità e altre anche verso secoli di guerre e oscurità.