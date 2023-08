Sword Art Online Last Recollection: nuovo trailer ci mostra i personaggi giocabili, demo in arrivo

L'editore giapponese Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Sword Art Online Last Recollection , che mostra i personaggi giocabili, ossia quelli che si potranno usare durnate l'avventura nell'Underworld. Inoltre ha annunciato l'arrivo di una demo .

Dettagli

"Dopo aver accettato la missione di proteggere l'Underworld da Vecta, la Dea dell'Oscurità, Kirito avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile," ci dice il comunicato ufficiale, che poi spiega che ci saranno alleati provenienti dai vari videogiochi di Sword Art Online, nonché volti noti dell'anime e dei film, inclusi alcuni abitanti del Dark Territory, inediti nei videogiochi della serie. "Ognuno di essi ha la propria personalità e tutti sono pronti a salvare il loro mondo." Vediamo il filmato:

Per quanto riguarda la demo di Sword Art Online Last Recollection, arriverà a fine settembre, poco prima del gioco definitivo, e sarà disponibile su tutte le piattaforme su cui sarà lanciato il gioco completo.

Per inciso, Sword Art Online Last Recollection uscirà il 6 ottobre 2023 su PS4, PS5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S. I fan della serie possono prendere appunti.