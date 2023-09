Ion Fury: Aftershock è riapparso alla Gamescom 2023 con una demo

Ion Fury: Aftershock esiste ancora

Un FPS retrò di grande fascino

Ion Fury: Aftershock è l'annunciata espansione dello sparattutto in prima persona Ion Fury. Si tratta di un gioco che riprende il Build, il motore grafico di Duke Nukem 3D, attualizzandolo, ma mantenendo lo spirito degli sparatutto di quell'epoca, ossia della metà degli anni '90.

Del resto la protagonista, Shelly "Bombshell" Harrison, era nata come personaggio della versione cancellata di Duke Nukem Forever di 3D Realms, quindi si sposa perfettamente con quellos stile.

Ion Fury: Aftershock fu annunciato nel 2019, per poi sparire dai radar. Nel frattempo 3D Realms ha fatto in tempo ad annunciare anche il seguito ufficiale di Ion Fury, Phantom Fury, in uscita entro la fine del 2023 (probabilmente slitterà al 2024, ma non diamo niente per assodato).

Della demo di Ion Fury: Aftershock non si è visto molto, ma il solo fatto che esista è un buon segno. Vi sapremo ridire quando e se sarà annunciata una data d'uscita.