Selaco: data d'uscita in accesso anticipato annunciata

Altered Orbit Studios ha annunciato la data d'uscita in accesso anticipato di Selaco, sparatutto in prima persona realizzato usando GZDoom, sostanzialmente una versione modificata del motore di DOOM: maggio 2024. Il giorno preciso non è stato ancora svelato, ma ci si può accontentare, considerando che manca ancora qualche mese per poterci giocare.